Ciclismo, Coppa Agostoni 2022 al via: tutti i dettagli (Di giovedì 29 settembre 2022) Oggi, giovedì 29 settembre, torna come di consueto la Coppa Agostoni 2022 di Ciclismo per la sua annuale edizione, arrivata a spegnere ben 75 candeline. Come tutti gli altri anni precedenti, anche questa stagione ospiterà numerosi atleti tra i più grandi nomi del panorama internazionale. Riguardo la vittoria finale, l’anno scorso fu Alexey Lutsenko a trionfare, beffando sul più bello Matteo Trentin in uno sprint a due. dettagli del tracciato e favoriti per la vittoria finale della Coppa Agostoni 2022 (Photo credit: Giro d’Italia)Organizzato come circuito, partenza e traguardo saranno a Lissone, dove nei primi chilometri i corridori affronteranno un tratto in linea di circa 60 km, inizialmente vallonati e poi piuttosto agevoli. A ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 29 settembre 2022) Oggi, giovedì 29 settembre, torna come di consueto ladiper la sua annuale edizione, arrivata a spegnere ben 75 candeline. Comegli altri anni precedenti, anche questa stagione ospiterà numerosi atleti tra i più grandi nomi del panorama internazionale. Riguardo la vittoria finale, l’anno scorso fu Alexey Lutsenko a trionfare, beffando sul più bello Matteo Trentin in uno sprint a due.del tracciato e favoriti per la vittoria finale della(Photo credit: Giro d’Italia)Organizzato come circuito, partenza e traguardo saranno a Lissone, dove nei primi chilometri i corridori affronteranno un tratto in linea di circa 60 km, inizialmente vallonati e poi piuttosto agevoli. A ...

