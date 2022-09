Chiara Consonni ed Eleonora Gasparrini ufficiali alla UAE (Di giovedì 29 settembre 2022) Non solo Silvia Persico: ancora due arrivi targati Italia alla UAE Team ADQ. La compagine emiratina ha infatti ufficializzato gli innesti di Chiara Consonni ed Eleonora Camilla Gasparrini, entrambe provenienti dalla formazione bergamasca della Valcar Travel & Service. Hanno firmato rispettivamente per due e un anno. LEGGI ANCHE: Ineos Grenadiers, intreccio con la Quick-Step: no ad Evenepoel, ma Bramati… Salto nel World Tour per Chiara Consonni ed Eleonora Gasparrini Velocista bergamasca classe 1999, Chiara ha militato fin da ragazzina nella Valcar, passando professionista 2018. In questi cinque anni ha già ottenuto ben nove successi (cinque quest’anno), fra i quali ... Leggi su blogciclismo (Di giovedì 29 settembre 2022) Non solo Silvia Persico: ancora due arrivi targati ItaliaUAE Team ADQ. La compagine emiratina ha infattizzato gli innesti diedCamilla, entrambe provenienti dformazione bergamasca della Valcar Travel & Service. Hanno firmato rispettivamente per due e un anno. LEGGI ANCHE: Ineos Grenadiers, intreccio con la Quick-Step: no ad Evenepoel, ma Bramati… Salto nel World Tour peredVelocista bergamasca classe 1999,ha militato fin da ragazzina nella Valcar, passando professionista 2018. In questi cinque anni ha già ottenuto ben nove successi (cinque quest’anno), fra i quali ...

