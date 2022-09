Cannavacciuolo colpito dai ladri | il blitz nel bistrot del grande chef

Leggi su iltempo

(Di giovedì 29 settembre 2022) Disavventura per uno dei più famosi che italiani. A Torino è stato messo a segno un furto al, il locale delloAntonino a due passi dalla chiesa Gran Madre, in pieno centro città. Ihanno forzato la porta d'ingresso del ristorante, prelevando due pc, sette tablet, uno smartphone e quattro pregiate bottiglie di champagne, quindi si sono dati alla fuga senza essere notati. I gestori hanno presentato la denuncia alla polizia quando la mattina dopo hanno trovato la porta aperta. Nel corso del sopralluogo gli agenti hanno trovato per terra una busta contenente una serie di documenti fotocopiati, relativi ad alcune persone sulle quali la polizia sta compiendo accertamenti. Ildei malviventi è avvenuto nella notte tra lunedì 26 e martedì 27 settembre.