Campionati Italiani Cadetti, sarà Diego Raso a rappresentare Garbagnate a Caorle (Di giovedì 29 settembre 2022)

Questo fine settimana il giovanissimo Diego Raso, giovanissimo marciatore dell'associazione sportiva Azzurra, rappresenterà Garbagnate ai Campionati Italiani Cadetti a Caorle. Un orgoglio per l'intera città che mercoledì 28 settembre ha organizzato una premiazione a sorpresa interamente dedicata a lui. Tra i partecipanti presenti al centro sportivo: i compagni d'allenamento di tutti i giorni, i coaches ...

L'articolo proviene da Il Notiziario.

