Benevento vs Ascoli: pronostico e possibili formazioni (Di giovedì 29 settembre 2022) Domenica 2 ottobre alle ore 16.15 allo stadio Vigorito di Benevento si affrontano Benevento vs Ascoli. La Strega viene dalla sconfitta a Brescia, i bianconeri perdono in casa contro il Parma. Benevento vs Ascoli: da dove iniziamo Benevento Dopo la sconfitta contro il Brescia i rapporti tra tra il Benevento e l’allenatore Fabio Caserta con il suo staff si sono interrotti. Al suo posto l’ex campione del mondo e Pallone d’Oro ad allenare per la prima volta una squadra italiana: Fabio Cannavaro. Ultima esperienza in Cina, capitolo nuovo in Campania. Un gol in pieno recupero manda in frantumi i piani del tecnico Caserta e rovina la notte della Strega. Per il Benevento è la seconda sconfitta consecutiva dopo quella dello scorso turno contro il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 29 settembre 2022) Domenica 2 ottobre alle ore 16.15 allo stadio Vigorito disi affrontanovs. La Strega viene dalla sconfitta a Brescia, i bianconeri perdono in casa contro il Parma.vs: da dove iniziamoDopo la sconfitta contro il Brescia i rapporti tra tra ile l’allenatore Fabio Caserta con il suo staff si sono interrotti. Al suo posto l’ex campione del mondo e Pallone d’Oro ad allenare per la prima volta una squadra italiana: Fabio Cannavaro. Ultima esperienza in Cina, capitolo nuovo in Campania. Un gol in pieno recupero manda in frantumi i piani del tecnico Caserta e rovina la notte della Strega. Per ilè la seconda sconfitta consecutiva dopo quella dello scorso turno contro il ...

PicenoTime : Benevento, Simy: “Ci stiamo preparando al meglio per l'Ascoli. Abbiamo bene in mente cosa dobbiamo fare”… - TUTTOB1 : Benevento: prosegue la preparazione della gara contro l’Ascoli - Fantacalciok : Benevento - Ascoli: diretta live e risultato in tempo reale - Calciodiretta24 : Benevento - Ascoli: diretta live e risultato in tempo reale - TuttoAscoli : Benevento-Ascoli, buon numero di tifosi bianconeri al Vigorito -