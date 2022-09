Apple nei guai: queste app sfuggite ai controlli vanno immediatamente rimosse (Di giovedì 29 settembre 2022) Un analisi condotta da poco ha portato alla luce un fatto sconcertante, e che potrebbe spaventare tutti gli utenti che fanno uso dei dispositivi Apple. Pare che alcune applicazioni siano riuscite ad eludere il sistema di sicurezza dello store virtuale della compagnia di Cupertino, infiltrandosi in mezzo a tutte le altre app. Ma a che scopo è stato fatto questo? L’unico modo per affrontare questi problemi è conoscerli fino in fondo – Computermagazine.itIl team che ha scoperto le applicazioni adware Sulla base di un rapporto di Bleeping Computer, alcuni ricercatori di sicurezza hanno scoperto 10 applicazioni “adware” su App Store che portavano avanti frodi pubblicitarie. Le applicazioni erano progettate per generare entrate spacciandosi per app legittime e presentando una marea di annunci agli utenti iPhone, che chiaramente non avrebbero mai dovuto esistere. ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 29 settembre 2022) Un analisi condotta da poco ha portato alla luce un fatto sconcertante, e che potrebbe spaventare tutti gli utenti che fanno uso dei dispositivi. Pare che alcune applicazioni siano riuscite ad eludere il sistema di sicurezza dello store virtuale della compagnia di Cupertino, infiltrandosi in mezzo a tutte le altre app. Ma a che scopo è stato fatto questo? L’unico modo per affrontare questi problemi è conoscerli fino in fondo – Computermagazine.itIl team che ha scoperto le applicazioni adware Sulla base di un rapporto di Bleeping Computer, alcuni ricercatori di sicurezza hanno scoperto 10 applicazioni “adware” su App Store che portavano avanti frodi pubblicitarie. Le applicazioni erano progettate per generare entrate spacciandosi per app legittime e presentando una marea di annunci agli utenti iPhone, che chiaramente non avrebbero mai dovuto esistere. ...

