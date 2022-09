29 settembre 2021 | l’ultima partita di Robin Gosens con l’Atalanta

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 29 settembre 2022)dicon la maglia del. Quell’infortunio che risultò fatale a lui e alla Dea 29, l‘Atalanta vince contro lo Yonung Boys per 1-0 grazie alla rete di Matteo Pessina, ma tale match è ricordato per esseredicon la maglia nerazzurra (prima di passare ad “un’altra nerazzurra”). L’infortunio, il dolore suo e quello della gente atalantina mentre passava sotto la Pisani per raggiungere il tunnel degli spogliatoi: episodio che ha cambiato la stagione dele quella dell’esterno. Se la Dea è crollata nel girone di ritorno sapendosi successivamente riadattare, il tedesco sta ancora passando un periodo ...