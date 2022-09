Uomini e Donne: Maria si scatena contro di loro (Di mercoledì 28 settembre 2022) Mentre De Filippi appare furiosa quando si torna a parlare di Ida e Riccardo, la Aversano e la Cipollari conquistano la scena. Ieri è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne e come sempre non sono mancati dibattiti e polemiche. Maria perde le staffe a Uomini e Donne (web)Protagonisti anche questa volta Ida e Riccardo che hanno fatto perdere la pazienza alla padrona di casa. Maria De Filippi si è detta stanca dei loro teatrini definendoli dei 15enni. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo. Uomini e Donne: Ida e Riccardo al centre delle polemiche Tutto è iniziato dopo che Ida e Alessandro si sono seduti al centro dello studio. L’ex coppia se così si può definire sono usciti di nuovo insieme e tra ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 28 settembre 2022) Mentre De Filippi appare furiosa quando si torna a parlare di Ida e Riccardo, la Aversano e la Cipollari conquistano la scena. Ieri è andata in onda una nuova puntata die come sempre non sono mancati dibattiti e polemiche.perde le staffe a(web)Protagonisti anche questa volta Ida e Riccardo che hanno fatto perdere la pazienza alla padrona di casa.De Filippi si è detta stanca deiteatrini definendoli dei 15enni. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo.: Ida e Riccardo al centre delle polemiche Tutto è iniziato dopo che Ida e Alessandro si sono seduti al centro dello studio. L’ex coppia se così si può definire sono usciti di nuovo insieme e tra ...

