Tv sanzionate per violazione della par condicio, Mentana è una furia con Agcom: «E' utilizzata dalle forze politiche, dovrebbe guardarsi allo specchio prima di emettere sanzioni»

Enrico Mentana - TgLa7 Non si placano le polemiche sulla presunta violazione della par condicio durante la campagna elettorale. Agcom comunica sanzioni nei confronti delle principali tv, scatenando una prima forte reazione: quella del direttore del TgLa7 Enrico Mentana, che non le manda a dire all'Autorità. "Nonostante lo sforzo compiuto dalla maggior parte delle emittenti sono stati riscontrati diversi scostamenti nei tempi di parola, sia in termini di sottorappresentazione che di sovrarappresentazione, fruiti da ciascun soggetto politico. Pertanto, il Consiglio, all'unanimità, ha dato mandato agli uffici di avviare i procedimenti sanzionatori nei confronti di Rai, Rti, La7 e Sky" si legge nella nota dell'Agcom, che – precisa – ...

