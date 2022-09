repubblica : Gli studenti del liceo Virgilio parlano di fascismo, arrivano i carabinieri e li identificano [di Valentina Lupia] - GigiSpedicato : Da Repubblica online: Gli studenti del liceo Virgilio parlano di fascismo, arrivano i carabinieri e li identificano… - orizzontescuola : Studenti parlano di fascismo in assemblea fuori dalla scuola, arrivano i Carabinieri e li identificano - LidiaSticozzi : RT @repubblica: Gli studenti del liceo Virgilio parlano di fascismo, arrivano i carabinieri e li identificano [di Valentina Lupia] https://… - gabrisorrenti : RT @repubblica: Gli studenti del liceo Virgilio parlano di fascismo, arrivano i carabinieri e li identificano [di Valentina Lupia] https://… -

Repubblica Roma

... dei partiti di destra adesso e nella storia, facendo un parallelismo con la situazione italiana, con quella europea e infine mondiale nei partiti di destra al governo", spiegano glie le ...... è stato abbandonato e i numerichiaro. E' proprio per i tanti colleghi,e genitori che si sono fidati di me e continuano a farlo che in "altre aule" (non nei corridoi) provo a ... Gli studenti del liceo Virgilio parlano di fascismo, arrivano i carabinieri e li identificano I ragazzi si erano riuniti all'esterno della scuola con lo scrittore Paolo di Paolo quando due volanti sono intervenute. "Ci hanno intimato di ...Così il leader ucraino in videocollegamento. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in collegamenti con gli studenti dell’Università di Harvard ha parlato dei referendum per l’annessione dei territo ...