Rinnovo Skriniar | l’Inter deve accelerare se non vuole perderlo

(Di mercoledì 28 settembre 2022)risolvere la ‘grana’ delper Milan, ancora non c’è l’intesa ma il rischio dia gennaio è elevatorisolvere la ‘grana’ delper Milan, ancora non c’è l’intesa ma il rischio dia gennaio è elevato. Serveper l’accordo sul prolungamento contrattuale, perché a gennaio Psg e altre squadre potrebbero bussare alla porta nerazzurra e strappare lo slovacco alla metà del prezzo richiesto in estate. Situazione cheevitare come scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

capuanogio : ?? #Skriniar si allontana dall'#Inter: l'incontro per il rinnovo slitta a dopo la doppia sfida con il #Barcellona,… - Gazzetta_it : Inter-Skriniar, stallo totale per il rinnovo. E il Psg parte di nuovo all’assalto: i retroscena #calciomercato - marcullo02 : RT @LeviAck8_: Anche oggi l’ottimo @DiMarzio ci ha aggiornato sul rinnovo imminente di skriniar, sei un grande - Frances54325203 : RT @LeviAck8_: Anche oggi l’ottimo @DiMarzio ci ha aggiornato sul rinnovo imminente di skriniar, sei un grande - internewsit : Skriniar, nodo rinnovo con l'Inter. E occhio alla beffa dal PSG - TS - -

Lo slovacco è in scadenza a giugno e se non arriva il rinnovo, a gennaio potrebbe partire per evitare la beffa di un addio a zero. In caso di cessione di Skriniar, l'Inter avrebbe già messo nel mirino un ex bianconero. I nerazzurri hanno messo nel mirino un ex bianconero In casa Inter tiene banco, anche a mercato fermo, la questione relativa al rinnovo di Skriniar. Il difensore, in scadenza, è ovviamente come tutti gli altri giocatori in questa situazione. Zhang verso la cessione Luci e ombre intorno a Steven Zhang, che dopo aver riportato l'Inter sul tetto d'Italia sembra aver terminato la propria missione milanese. Secondo i quotidiani il presidente...