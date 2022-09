Pnrr | arriva la seconda tranche Bruxelles avverte | Rispettate impegni

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Ventuno miliardi in arrivo, l'Italia e' ancora una volta promossa. La Commissione Ue ha annunciato il si' ufficiale alla richiesta di Roma per ladei fondi del Next Generation, ...

La futura presidente del Consiglio lavora alla squadra e sulle nomine dei presidenti di camera e senato e si prepara a far fronte alle prossime scadenze urgenti: la legge di stabilità che dovrà ... Meloni al lavoro tra nuovo governo e Manovra. Pnrr, arriva seconda tranche Ventuno miliardi in arrivo, l'Italia e' ancora una volta promossa. La Commissione Ue ha annunciato il si' ufficiale alla richiesta di Roma per la seconda tranche dei fondi del Next Generation, ...Cinquantatre anni, sposato, tre figli, avvocato penalista, ha iniziato a fare politica nei gruppi giovanili della Dc, più volte consigliere comunale nel capoluogo ciociaro ...