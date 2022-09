Nordcorea | Giappone | “Pyongyang ha lanciato un missile balistico”

(Di mercoledì 28 settembre 2022) (Adnkronos) – La Corea del Nord avrebbeunnel Mar del. Lo ha riferito il ministerose della Difesa, definendo “probabile” il lancio, che è stato confermato anche dall’esercito sudcoreano. Se la notizia fosse confermata, si tratterebbe del secondo test missilistico delle forze diin quattro giorni. Domenica infatti la Corea del Nord avevauna corto raggio. Domani intanto è atteso l’arrivo in Corea del Sud della vice presidente americana, Kamala Harris, che in precedenza ha partecipato inai funerali dell’ex primo ministro, Shinzo Abe. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

COREA DEL NORD - La Corea del Nord ha lanciato nelle prime ore di oggi un missile balistico non identificato nel Mar del. Lo riferisce il ministero della Difesa sudcoreano. Una fonte militare consultata dall'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap ha affermato che il missile è stato lanciato da un'area interna. ...Il lancio nel mar delè avvenuto pochi giorni dopo l'arrivo di una portaerei statunitense in Corea del Sud in vista di esercitazioni congiunte e pochi giorni prima della visita prevista per ...La Corea del Nord avrebbe lanciato un missile balistico nel Mar del Giappone. Lo ha riferito il ministero giapponese della Difesa, definendo "probabile" il lancio, che è stato confermato anche dall'es ...La Corea del Nord ha lanciato un altro missile balistico verso il Mar del Giappone. A renderlo noto è il Comando Congiunto sud-coreano, citato ...