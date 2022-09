(Di mercoledì 28 settembre 2022) E'ieri sera, in una clinica a Firenze,'Maciste', 82 anni, ex calciatore e allenatore: nato a Milano il 21 febbraio 1940, viveva da tempo a Pieve a Nievole (Pistoia). Esordì in ...

qn_lanazione : Lutto nel mondo del calcio. #BrunoBolchi è morto a Firenze all'età di 82 anni - webecodibergamo : Giocatore e allenatore dell'Atalanta. È morto Bruno Bolchi. - pennadireve : Addio a Bruno Bolchi, l’ex allenatore del Genoa è morto a 82 anni - BBilanShit : RT @interclubpavia: Morto Bruno Bolchi, giocò nell'Inter e nel Torino - SportRepubblica : Calcio in lutto, è morto Bruno 'Maciste' Bolchi. E' stata la prima figurina Panini della storia -

Aveva 82 anni ma era malato da tempoBolchi,ieri in tarda serata a Firenze. Era ricoverato a Villa Donatello, dopo che negli ultimi giorni le sue condizioni di salute si erano aggravate. Diversi anni fa, avesse già sconfitto ...Lutto nel mondo del calcio, nella notte è scomparsoBolchi dopo che negli ultimi giorni si sono aggravate le sue condizioni di salute Lutto nel mondo del calcio, nella notte è scomparsoBolchi dopo che negli ultimi giorni si sono aggravate le sue condizioni di salute. In carriera ha giocato tra Inter, Verona, ...Ex difensore dell’Inter di Herrera, da allenatore è stato il mago delle promozioni. Fu il primo calciatore ad apparire sulle figurine Panini Lutto nel mondo del calcio. È venuto mancato, all’età di 82 ...Bruno Bolchi, ex allenatore nonchè calciatore dell'Inter, si è spento all'età di 82 anni. Bruno Bolchi, ex allenatore nonchè calciatore dell'Inter, si è spento all'età di 82 anni. Ciao mister Bruno ...