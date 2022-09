Mertens e Insigne dimenticati: l’ex bomber azzurro spiazza tutti! (Di mercoledì 28 settembre 2022) Ha parlato l’ex bomber azzurro e lo ha fatto ai microfoni de Il Mattino, parlando di quello che è il nuovo attacco del Napoli, dopo gli addii di Mertens e Insigne. Beppe Savoldi, storico ex attaccante del Napoli, ha parlato del nuovo attaccante del club partenopeo, che ha brillato anche con la Nazionale, nel doppio appuntamento con la Nations League. l’ex bomber del Napoli – 162 apparizioni e 77 gol in azzurro, non ha dubbi: “Raspadori non farà rimpiangere Mertens e Insigne“. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images) LEGGI ANCHE: l’ex campione del Mondo pazzo di Raspadori: “Giocatore d’altri tempi” Napoli, le parole di Savoldi su Raspadori Ha parlato di Giacomo Raspadori, ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 28 settembre 2022) Ha parlatoe lo ha fatto ai microfoni de Il Mattino, parlando di quello che è il nuovo attacco del Napoli, dopo gli addii di. Beppe Savoldi, storico ex attaccante del Napoli, ha parlato del nuovo attaccante del club partenopeo, che ha brillato anche con la Nazionale, nel doppio appuntamento con la Nations League.del Napoli – 162 apparizioni e 77 gol in, non ha dubbi: “Raspadori non farà rimpiangere“. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images) LEGGI ANCHE:campione del Mondo pazzo di Raspadori: “Giocatore d’altri tempi” Napoli, le parole di Savoldi su Raspadori Ha parlato di Giacomo Raspadori, ...

Spazio_Napoli : Mertens e Insigne dimenticati: l’ex bomber azzurro spiazza tutti! - LrHavana : Oggi lo possiamo dire? Ghoulam < Olivera Tuanzebe < Ostigard KK = Kim (per attuale apporto) Fabian > Ndombele (per… - Gaetano82930703 : @FSaltato Ha elencato le statistiche di mertens nel campionato turco fino adesso alquanto deludenti....come le pres… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Savoldi: 'Raspadori? I suoi gol non faranno rimpiangere gli addii di Insigne e Mertens' - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'EX - Savoldi: 'Raspadori? I suoi gol non faranno rimpiangere gli addii di Insigne e Mertens' -