Melito, trovate tracce di sangue in un magazzino vicino alla scuola (Di mercoledì 28 settembre 2022) Emergono nuovi dettagli sull'omicidio del professore di sostegno, Marcello Toscano. L'uomo, 64 anni, è stato ritrovato cadavere all'interno del cortile della scuola media Marino Guarano a Melito. Melito, ritrovate tracce di sangue I carabinieri della tenenza locale avrebbero rinvenuto reperti ematici rilevati in un magazzino adiacente al luogo dove è stato trovato il corpo.

