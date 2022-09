Italia Viva avverte il Pd in Toscana e vota con il centrodestra. Giani tranquillizza i renziani e fa marcia indietro: “Il M5s non sarà in giunta” (Di mercoledì 28 settembre 2022) Le conseguenze della sconfitta alle elezioni politiche giungono a cascata anche sulle vicende più locali del Partito Democratico. Il primo incidente di percorso avviene in Toscana, dove in consiglio regionale Italia Viva – che fa parte della maggioranza a sostegno del presidente Eugenio Giani – ha voluto mandare un messaggio agli alleati del Pd. L’occasione è stata la riforma del servizio di guardia medica. Ma, dietro al merito, si nasconde un confronto tutto politico. I renziani hanno scelto di votare con l’opposizione in risposta all’apertura di Giani nei confronti del Movimento 5 Stelle. Un’idea di campo largo che non piace a Italia Viva: il partito di Renzi ha manifestato a livello nazionale come il suo interesse in fatto di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) Le conseguenze della sconfitta alle elezioni politiche giungono a cascata anche sulle vicende più locali del Partito Democratico. Il primo incidente di percorso avviene in, dove in consiglio regionale– che fa parte della maggioranza a sostegno del presidente Eugenio– ha voluto mandare un messaggio agli alleati del Pd. L’occasione è stata la riforma del servizio di guardia medica. Ma, dietro al merito, si nasconde un confronto tutto politico. Ihanno scelto dire con l’opposizione in risposta all’apertura dinei confronti del Movimento 5 Stelle. Un’idea di campo largo che non piace a: il partito di Renzi ha manifestato a livello nazionale come il suo interesse in fatto di ...

