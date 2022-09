Il reddito di cittadinanza al Sud è sopravvivenza: anche la Terra dei Fuochi c’entra qualcosa (Di mercoledì 28 settembre 2022) Tra le tante analisi sul voto che sui social direi quasi ogni cittadino sta facendo, tutti parlano e straparlano del voto al reddito di cittadinanza al sud e nessuno si fa carico del significato profondo di questo ennesimo (e inascoltato) urlo di protesta del sud, specie in Campania. Terra dei Fuochi in Campania uccide: ormai è definitivamente accertato. Ma come per le fabbriche che lavoravano amianto, ormai è altrettanto certo che tutti preferiscono ancora e sempre lavorare “a nero” e farsi ammazzare insieme ai figli piuttosto che combattere innanzitutto questa piaga. Si sono succedute così nel tempo varie fasi del fenomeno Terra dei Fuochi, ovvero dell’illecito smaltimento dei rifiuti industriali in Campania con danno certo alla salute pubblica: I fase (1986–2014) – ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) Tra le tante analisi sul voto che sui social direi quasi ogni cittadino sta facendo, tutti parlano e straparlano del voto aldial sud e nessuno si fa carico del significato profondo di questo ennesimo (e inascoltato) urlo di protesta del sud, specie in Campania.deiin Campania uccide: ormai è definitivamente accertato. Ma come per le fabbriche che lavoravano amianto, ormai è altrettanto certo che tutti preferiscono ancora e sempre lavorare “a nero” e farsi ammazzare insieme ai figli piuttosto che combattere innanzitutto questa piaga. Si sono succedute così nel tempo varie fasi del fenomenodei, ovvero dell’illecito smaltimento dei rifiuti industriali in Campania con danno certo alla salute pubblica: I fase (1986–2014) – ...

