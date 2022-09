Il “colpo” simbolico rappresentato da Saraya

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Paige in All Elite Wrestling non era pronosticabile. La ragazza è da tempo fuori dal wrestling, devastata da infortuni seri e da problemi personali di varia natura. Il rapporto con la WWE non era particolarmente idilliaco ma il ritorno di Triple H poteva essere un viatico per appianare le divergenze e ritrovarsi assieme, abbracciati, a condividere lo stesso progetto. Così non è stato. E cosìha ripreso il suo nome di battesimo e ha debuttato a Gran Slam. Non è un acquisto che sposta telespettatori o fan. Ma dà un segnale di rafforzamento del brand AEW in un momento in cui tutto sembrava andare a scatafascio. La sostituzione dei Bucks con Moxley e Jericho nei posti di comando e la normalizzazione dei ruoli interni alla compagnia hanno in qualche modo mitigato il gran casino accaduto dopo All Out. Ecco perché oggi non stiamo a rimembrare né Punk né ...