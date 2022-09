Hockey ghiaccio, Alps League 2022-2023: Merano viene travolto dall’EC-KAC Future Team (Di mercoledì 28 settembre 2022) Nel martedì sera dell’Alps League 2022-2023 di Hockey su ghiaccio, non arriva un buon risultato per i colori italiani. L’unica partita in agenda infatti, consegna un ko netto al Merano, che in trasferta cede 9-2 all’EC-KAC Future Team. Sulla pista degli austriaci non c’è gara. Gli austriaci partono a razzo, trascinati dalla doppietta di Theirich, controllando poi il ritmo della contesa. Il primo intervallo li vede sopra 3-1, con Merano che accorcia momentaneamente grazie a Trivellato, ma è nel secondo parziale che il divario si allarga sino a decretare di fatto la fine del match. L’EC-KAC Future Team ne fa altri tre, ispirata da Witting, mentre la squadra italiana trova un sussulto ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 settembre 2022) Nel martedì sera dell’disu, non arriva un buon risultato per i colori italiani. L’unica partita in agenda infatti, consegna un ko netto al, che in trasferta cede 9-2 all’EC-KAC. Sulla pista degli austriaci non c’è gara. Gli austriaci partono a razzo, trascinati dalla doppietta di Theirich, controllando poi il ritmo della contesa. Il primo intervallo li vede sopra 3-1, conche accorcia momentaneamente grazie a Trivellato, ma è nel secondo parziale che il divario si allarga sino a decretare di fatto la fine del match. L’EC-KACne fa altri tre, ispirata da Witting, mentre la squadra italiana trova un sussulto ...

