Giorgia Meloni, la sorella Arianna rivela: “È troppo perfezionista. Se sbagli un verbo o un termine in inglese si arrabbia e ti corregge” (Di mercoledì 28 settembre 2022) “Sfatiamo subito un falso mito: io e Giorgia non siamo mai state della Lazio. Abbiamo sempre tifato Roma. A casa solo mamma è biancoceleste. E ora lo sono le mie figlie perché mio marito, Francesco Lollobrigida, è lazialissimo. Ma noi siamo giallorosse convinte”. Inizia così l’intervista di Arianna Meloni a Il Gazzettino: la 47enne sorella della futura prima donna presidente del Consiglio italiano ha confidato aneddoti, retroscena e dettagli inediti sulla vita privata sua e di Giorgia Meloni. “Io sono quella che chiama per prima, qualsiasi cosa accada. Lo confesso: abbiamo fatto l’esame del Dna e siamo risultate identiche. Cioè due gemelle omozigote”, ha detto. “Come ogni donna parliamo di vestiti, trucchi, diete“, ha spiegato ancora “umanizzando” la sorella, per poi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) “Sfatiamo subito un falso mito: io enon siamo mai state della Lazio. Abbiamo sempre tifato Roma. A casa solo mamma è biancoceleste. E ora lo sono le mie figlie perché mio marito, Francesco Lollobrigida, è lazialissimo. Ma noi siamo giallorosse convinte”. Inizia così l’intervista dia Il Gazzettino: la 47ennedella futura prima donna presidente del Consiglio italiano ha confidato aneddoti, retroscena e dettagli inediti sulla vita privata sua e di. “Io sono quella che chiama per prima, qualsiasi cosa accada. Lo confesso: abbiamo fatto l’esame del Dna e siamo risultate identiche. Cioè due gemelle omozigote”, ha detto. “Come ogni donna parliamo di vestiti, trucchi, diete“, ha spiegato ancora “umanizzando” la, per poi ...

TommyBrain : RT @a_meluzzi: Licia Ronzulli “ministro della Salute” sarebbe il primo errore di Giorgia Meloni – - wild_est_dreams : RT @itsmeback_: Giorgia Meloni 2014: 'L'Italia ritiri immediatamente le sanzioni contro la Russia... Segue nei commenti Parte 2 e parte 3… - Luis91052594 : RT @4everAnnina: La gente non stravede per Giorgia Meloni, ma non poteva più vedere i Letta, le Serracchiani, gli Andrea Romano con il coda… - ClaudioBollenti : RT @Libero_official: #GiorgiaMeloni zittisce #Giannini e #Molinari per i retroscena fasulli sulla formazione del governo: 'Mettetevi l'anim… - CinziaRuta1 : RT @SfigaCatrame: 'Servi sciocchi d'interessi altrui'. Così diceva Giorgia #Meloni nel 2014, criticando fortemente le sanzioni alla Russia… -