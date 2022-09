GF Vip 7, Wilma Goich commovente il ricordo per sua figlia (Di mercoledì 28 settembre 2022) Wilma Goich, nel primo pomeriggio del 28 settembre 2022, all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, si è lasciata andare a delle confessioni con Charlie Gnocchi e Marco Bellavia in merito al grande dolore che porta con se da aprile 2020, per la scomparsa della sua unica figlia Susanna che aveva solo 49 anni. Lasciandole solo l’amore di suo nipote che vive tutt’ora con lei. Wilma in lacrime per sua figlia, lo sfogo La cantante ha raccontato ad alcuni suoi compagni di viaggio, Charlie e Marco, la difficoltà che incontra ogni volta che prova a parlare della scomparsa prematura di sua figlia Susanna. E proprio durante il suo sfogo sottolinea che oltre alla mancanza della sua presenza, ha dei vuoti incolmabili riguardante la quotidianità, tra cui il fatto di essere chiamata “Mami”. “A ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 28 settembre 2022), nel primo pomeriggio del 28 settembre 2022, all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, si è lasciata andare a delle confessioni con Charlie Gnocchi e Marco Bellavia in merito al grande dolore che porta con se da aprile 2020, per la scomparsa della sua unicaSusanna che aveva solo 49 anni. Lasciandole solo l’amore di suo nipote che vive tutt’ora con lei.in lacrime per sua, lo sfogo La cantante ha raccontato ad alcuni suoi compagni di viaggio, Charlie e Marco, la difficoltà che incontra ogni volta che prova a parlare della scomparsa prematura di suaSusanna. E proprio durante il suo sfogo sottolinea che oltre alla mancanza della sua presenza, ha dei vuoti incolmabili riguardante la quotidianità, tra cui il fatto di essere chiamata “Mami”. “A ...

