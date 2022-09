Francesco Facchinetti sbotta contro i vip “di sinistra”: “Il Pd è un partito inutile, la Meloni ha vinto per colpa sua. Smettetela di scriver stron***e” (Di mercoledì 28 settembre 2022) Da Roberto Saviano a Francesca Michielin, da Chiara Galiazzo a Filippo Timi, fino a Damiano dei Maneskin. Sono tanti i personaggi dello spettacolo che hanno preso le distanze commentando sui social l’esito delle elezioni politiche con la vittoria del partito di Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia. Ad attaccarli, con un video sui social, è Francesco Facchinetti. “Ci sono parecchi personaggi, più o meno famosi, che sono molto arrabbiati per la vittoria della Meloni e si stanno ricoprendo di ridicolo, dicendo cose e facendo dei video allucinanti – incalza Facchinetti – Qualcuno addirittura scomoda parole come “resistenza” quando non sapete un ca**o della resistenza, non c’eravate quando c’era la resistenza. Io ho avuto un nonno partigiano e mi ha raccontato che cos’era la resistenza ma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) Da Roberto Saviano a Francesca Michielin, da Chiara Galiazzo a Filippo Timi, fino a Damiano dei Maneskin. Sono tanti i personaggi dello spettacolo che hanno preso le distanze commentando sui social l’esito delle elezioni politiche con la vittoria deldi Giorgia, Fratelli d’Italia. Ad attaccarli, con un video sui social, è. “Ci sono parecchi personaggi, più o meno famosi, che sono molto arrabbiati per la vittoria dellae si stanno ricoprendo di ridicolo, dicendo cose e facendo dei video allucinanti – incalza– Qualcuno addirittura scomoda parole come “resistenza” quando non sapete un ca**o della resistenza, non c’eravate quando c’era la resistenza. Io ho avuto un nonno partigiano e mi ha raccontato che cos’era la resistenza ma ...

