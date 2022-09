Danny DeVito risponde alle domande più cercate su Google

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Il suo primo lavoro è stato il giostraio, ma da quando ha conosciuto l'arte della recitazione non ha più voluto fare nient'altro che l'attore. È la voce di Satana nella serie animata Little demon e non vede l'ora di lavorare ancora con Arnold Schwarzenegger

