CorSport | Politano potrebbe tornare a disposizione di Spalletti contro l’Ajax

Il Corriere dello Sport scrive che Politano potrebbe tornare a disposizione di Spalletti per la partita di Champions contro l'Ajax. Per il Torino restano dubbi su chi schierare sulla destra, visto che Lozano rientrerà per ultimo a Castel Volturno dopo gli impegni con la sua Nazionale. "l'ultimo a tornare sarà Lozano, impegnato stanotte (ore 4 in Italia) nel match contro la Colombia e atteso a Napoli solo venerdì. Uno dei dubbi di formazione per sabato è legato proprio alla corsia destra di attacco. Le condizioni di Lozano andranno valutate e a destra mancherà già Politano che ieri ha svolto allenamento personalizzato e per cui i tempi di recupero potrebbero accorciarsi.

