A che ora e dove vedere Musetti-Lazarov oggi in TV e in streaming

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 28 settembre 2022) In attesa del debutto di Jannik Sinner, atteso per la giornata di domani, quest’all’ATP Sofia 2022 andrà in scena l’incontro, match valido per gli ottavi di finale. L’atleta azzurro è reduce dall’eliminazione al secondo turno dell’ATP Metz contro lo statunitense Sebastian Korda, partita che ha visto l’americano vincere per due set a zero. Prima del Moselle Open, il talento classe 2002 di Carrara aveva raggiunto il terzo turno dello US Open, dopo le vittorie contro Goffin e Brouwer, venendo poi sconfitto dal bielorusso Ivashka per tre set a uno. Di seguito le informazioni sull’orario di inizio del match e, mercoledì 28 settembre, in televisione e in. Leggi anche: Come ...