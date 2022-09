Ultime Notizie – Lega | Fontana | “Leadership Salvini non è a rischio”

(Di martedì 27 settembre 2022) Ladi Matteonellanon è “assolutamente” a. Lo ha detto il governatore lombardo, Attilio, a margine della presentazione del 21esimo Salone internazionale dell’emergenza, a Palazzo Pirelli. Poi a chi gli chiedeva se il peso dellasia cambiato dopo le elezioni,ha risposto: “Non c’entra. Non è che queste valutazioni si fanno solo sulla base dei numeri. Oggi ci incontreremo al congresso federale e faremo una attenta analisi. Oggi ci troviamo e sentiamo tutte le persone che hanno da fare richieste”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, news di oggi, Putin provoca Usa: cittadinanza russa a Snowden LIVE - sole24ore : ?? Putin dichiara una mobilitazione parziale in Russia, richiamando i militari della riserva:… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Le notizie del giorno | 27 settembre - Pomeridiane Segui l'attualità dall'Eu… - mummy53690440 : Ragazzina non va a scuola e scompare nel nulla: ricerche senza sosta - ACmcoppola : RT @Andrea_V_73: '#Ucraina ultime notizie. #NordStream, danni senza precedenti a tre linee' @sole24ore -

Il Sole 24 ORE

... workshop e musica: iscriviti, ingresso gratuito " Scopri le nostre newsletter: lesu ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all acquisto ...Due fidanzati che cercano casa in affitto a Milano per coronare il loro desiderio di amore e vivere finalmente insieme. Sarebbe tutto sommato facile, se Paolo e Carlotta non avessero la sindrome di ... Elezioni ultime notizie. Pnrr, ok Ue a seconda tranche. Lollobrigida (FdI): valutiamo modifiche Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...«Chi recepisce indebitamente il Reddito di cittadinanza, non lo riceverà più. I fondi devono essere destinati solo ai cittadini ...