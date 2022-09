Tasse comunali, pubblicata a Napoli gara per la riscossione (Di martedì 27 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Lotta all’evasione dei tributi comunali, al via la gara per il servizio di riscossione. Con la pubblicazione della determinazione n.8 del 20 settembre scorso e l’invio della documentazione di gara alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea si completa un passaggio fondamentale nel processo di efficientamento della gestione delle entrate tributarie ed extratributarie del Comune di Napoli. Il progetto a base di gara prevede non solo la sostituzione di Agenzia delle Entrate riscossione nella gestione della riscossione coattiva, ma anche l’affidamento in concessione delle attività di accertamento e contrasto all’evasione per IMU e TARI, nonché la realizzazione di una infrastruttura tecnologica integrata ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Lotta all’evasione dei tributi, al via laper il servizio di. Con la pubblicazione della determinazione n.8 del 20 settembre scorso e l’invio della documentazione dialla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea si completa un passaggio fondamentale nel processo di efficientamento della gestione delle entrate tributarie ed extratributarie del Comune di. Il progetto a base diprevede non solo la sostituzione di Agenzia delle Entratenella gestione dellacoattiva, ma anche l’affidamento in concessione delle attività di accertamento e contrasto all’evasione per IMU e TARI, nonché la realizzazione di una infrastruttura tecnologica integrata ...

