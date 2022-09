(Di martedì 27 settembre 2022) Ladedica un pezzo alla violenzaspalti. Non tutti glisono, scrive, e ilsui tifosi nonsolo alle frange pericolose. Occorrerebbe prestare ascolto alla voce dei tifosi, non solo leggere i loro striscioni quando sono offensivi. I tifosiro essere autorizzati, ogni tanto, a provocare: anche questo fa parte del loro ruolo di opposizione. Il quotidiano parte dalle dichiarazioni di qualche giorno fa del coordinatore dei tifosi tedeschi, Michael Gabriel, che alla Faz parlò di un aumento progressivo dei tifosi, e scrive: “È chiaro, tuttavia, che si tratta di una minoranza. 8.000 persone di Colonia si sono recate a ...

napolista : Sueddeutsche: nelle curve sta accadendo qualcosa, il discorso sugli ultras non dovrebbe limitarsi ai violenti I ti… - GraziaMontefal2 : RT @Gianl1974: 1/2 ?? Süddeutsche Zeitung: la Germania propone il divieto ai cittadini dell'UE di accettare incarichi di alto rango nelle s… - FrancescoAldri2 : RT @Gianl1974: 1/2 ?? Süddeutsche Zeitung: la Germania propone il divieto ai cittadini dell'UE di accettare incarichi di alto rango nelle s… - taddeo_lee : RT @Gianl1974: 1/2 ?? Süddeutsche Zeitung: la Germania propone il divieto ai cittadini dell'UE di accettare incarichi di alto rango nelle s… - bi_loriana : RT @Gianl1974: 1/2 ?? Süddeutsche Zeitung: la Germania propone il divieto ai cittadini dell'UE di accettare incarichi di alto rango nelle s… -

IlNapolista

I giornali tedeschi non hanno dato notizia delle elezioni italianeloro edizioni cartacee, a ... 'Trionfano i postfascisti italiani', scrive laZeitung on line che nel sottotitolo ...... nella sua concretezza esue verità. L'implementazione del fenomeno è evidente, con il ... L'informazione internazionale dal New York Times ai tedeschiZeitung , Frankfurter Allgemeine ... La Sueddeutsche sul ko della Germania con l'Ungheria: non a caso molti nazionali giocano nel Bayern - ilNapolista I giornali tedeschi, mai teneri con il nostro Paese, ora attaccano duramente la scelta degli elettori italiani di consegnare il governo nelle mani di Giorgia Meloni. "Trionfano i postfascisti italiani ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...