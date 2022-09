Stalking e violenza sulle sue studentesse, assolto l’ex giudice del Consiglio di Stato Bellomo (Di martedì 27 settembre 2022) Cadono quasi tutte le accuse. l’ex giudice del Consiglio di Stato Francesco Bellomo è Stato assolto. Perché il fatto non sussiste con sentenza di non luogo a procedere, all’esito dell’udienza preliminare. Che si è tenuta davanti al gup del tribunale di Bergamo Vito Di Vita. Stalking e violenza sulle allieve, assolto Bonomo l’ex magistrato, di origini baresi, era accusato di Stalking e violenza privata. Ai danni di tre allieve che frequentavano i corsi di formazione per aspiranti magistrati. Tenuti nella scuola ‘Diritto e scienza’ con sede a Bari. Bellomo, che era direttore della scuola, era accusato, tra l’altro, di avere imposto un ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 27 settembre 2022) Cadono quasi tutte le accuse.deldiFrancesco. Perché il fatto non sussiste con sentenza di non luogo a procedere, all’esito dell’udienza preliminare. Che si è tenuta davanti al gup del tribunale di Bergamo Vito Di Vita.allieve,Bonomomagistrato, di origini baresi, era accusato diprivata. Ai danni di tre allieve che frequentavano i corsi di formazione per aspiranti magistrati. Tenuti nella scuola ‘Diritto e scienza’ con sede a Bari., che era direttore della scuola, era accusato, tra l’altro, di avere imposto un ...

