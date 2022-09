Serie B, Balata: «C’è stata una crescita esponenziale nelle ultime due stagioni. Riforme? C’è bisogno dello Stato» (Di martedì 27 settembre 2022) Mauro Balata, Presidente della Lega Serie B, ha parlato ai microfoni di Gianlucadimarzio.com sulla stagione Mauro Balata, Presidente della Lega Serie B, ha parlato ai microfoni di Gianlucadimarzio.com sulla stagione. Le sue dichiarazioni: «nelle ultime due stagioni sportive c’è stata una crescita sotto il punto di vista tecnico-sportivo, oltre che del nostro prodotto calcistico: la tecnologia, le innovazioni e la digitalizzazione ci hanno consentito di fare cose straordinarie, fino a due anni fa impensabili. Riforme? Io in mattinata ho parlato della necessità di portare avanti alcune Riforme e modificare alcune norme. C’è bisogno dello Stato: serve ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 settembre 2022) Mauro, Presidente della LegaB, ha parlato ai microfoni di Gianlucadimarzio.com sulla stagione Mauro, Presidente della LegaB, ha parlato ai microfoni di Gianlucadimarzio.com sulla stagione. Le sue dichiarazioni: «duesportive c’èunasotto il punto di vista tecnico-sportivo, oltre che del nostro prodotto calcistico: la tecnologia, le innovazioni e la digitalizzazione ci hanno consentito di fare cose straordinarie, fino a due anni fa impensabili.? Io in mattinata ho parlato della necessità di portare avanti alcunee modificare alcune norme. C’è: serve ...

petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE B - Balata: 'Impegno per crescita giovani, bisogna valutare gli incentivi fiscali' - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE B - Balata: 'Impegno per crescita giovani, bisogna valutare gli incentivi fiscali' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE B - Balata: 'Impegno per crescita giovani, bisogna valutare gli incentivi fiscali' - napolimagazine : SERIE B - Balata: 'Impegno per crescita giovani, bisogna valutare gli incentivi fiscali' - apetrazzuolo : SERIE B - Balata: 'Impegno per crescita giovani, bisogna valutare gli incentivi fiscali' -