(Di martedì 27 settembre 2022) Roma, 27 set. - (Adnkronos) - "Centonovanta pagine fotografano il settore dele la sua evoluzione negli anni segnati dalla pandemia. Laparlamentare d'sule sulle disfunzioni delpubblico conclude i propri lavori con unache conferma ildel divieto di pubblicità introdotto nel 2018, a poco più di quattro anni dall'entrata in vigore delche lo aveva previsto". Lo scrive la Lega operatori disu canale online () in una nota. "Se l'obiettivo del Governo nel 2018 -prosegue il comunicato- era quello di rafforzare la tutela del consumatore, non si può certo parlare ...

Il Sannio Quotidiano

Dunque la gara di oggi è una prima assoluta per la Serie A, come èaspettarsi anche perché i ... QUOTE MONZA ATALANTA Le quote della diretta Monza Atalanta , offerte dall'agenzia di......qua e rimarrebbero solo sulle mani dei 'giocatori incalliti' che partecipano alle, se non ... Il prezzo non è più il risultato delincontro tra domanda e offerta del bene reale, ma bensì ... Scommesse: Logico, ‘relazione commissione inchiesta su gioco illegale certifica fallimento decreto dignità’ Roma, 27 set. – (Adnkronos) – “Centonovanta pagine fotografano il settore del gioco e scommesse e la sua evoluzione negli anni segnati dalla pandemia. La Commissione parlamentare d’inchiesta sul gioco ...Centonovanta pagine fotografano il settore del gioco e scommesse e la sua evoluzione negli anni segnati dalla pandemia. La Commissione parlamentare d’inchiesta sul gioco illegale e sulle disfunzioni d ...