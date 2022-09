Sakkari incontra Buffon | ' ' In allenamento mi dicono ' fai come Gigi' !' '

Tennis_Ita : Parma Ladies Open, Maria Sakkari incontra Gianluigi Buffon (VIDEO) - sportal_it : Maria Sakkari incontra Gigi Buffon: spunta l'aneddoto - CORNERNEWS24 : #Calcio - Tennista Sakkari incontra Buffon, 'Mi ispiro a Gigi' Giocatrice greca n.7 mondo è impegnata nel Parma Ladies Open - Ansa_ER : Tennista Sakkari incontra Buffon, 'Mi ispiro a Gigi'. Giocatrice greca n.7 mondo è impegnata nel Parma Ladies Open… - TUTTOJUVE_COM : Il tennista Sakkari incontra Buffon: 'Mi ispiro a Gigi' -

Mariae Gianluigi Buffon si sono incontrati al Collecchio Sport Center, casa del Parma Calcio. La tennista greca, numero 7 del mondo, ..."Da tre anni, quando mi alleno con le volée, il mio coach Tom Hill mi dice di non far passare niente, come Gigi Buffon", racconta divertita, a cui il portiere campione del mondo ha fatto i ...Bellissimo incontro per Maria Sakkari, prima testa di serie del Parma Ladies Open presented by Iren: la tennista greca ha scambiato due chiacchiere con una leggenda del calcio come Gianluigi Buffon ...La tennista greca, impegnata nel torneo WTA di Parma, è stata protagonista di uno scambio di doni col portiere.