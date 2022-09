Renzi in Giappone ai funerali di Shinzo Abe. E dice: “Con Meloni Nessun pericolo fascismo” (Di martedì 27 settembre 2022) “L’idea che in Italia ci sia un rischio fascismo è una fake news enorme”. Parola di Matteo Renzi, che si collega con la Cnn da Tokyo. Ma perché il leader di Italia Viva si trovava in Giappone il giorno dopo le elezioni? Per i funerali di stato di Shinzo Abe, che costano circa dodici milioni di dollari al giorno. La grande quantità di fondi spesi per la cerimonia ha scatenato le proteste in tutto il paese, con i manifestanti che sono stati subito allontanati. Mentre in Italia si discuteva dell’exploit della destra, di seggi e di grandi esclusi dalla prossima legislatura, Renzi era quindi tra gli ospiti alla cerimonia funebre che contava oltre 4300 partecipanti da 218 nazioni all’interno della Nippon Budokan a Tokyo. Presente per l’Italia anche la ministra dell’Università Cristina Messa, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 settembre 2022) “L’idea che in Italia ci sia un rischioè una fake news enorme”. Parola di Matteo, che si collega con la Cnn da Tokyo. Ma perché il leader di Italia Viva si trovava inil giorno dopo le elezioni? Per idi stato diAbe, che costano circa dodici milioni di dollari al giorno. La grande quantità di fondi spesi per la cerimonia ha scatenato le proteste in tutto il paese, con i manifestanti che sono stati subito allontanati. Mentre in Italia si discuteva dell’exploit della destra, di seggi e di grandi esclusi dalla prossima legislatura,era quindi tra gli ospiti alla cerimonia funebre che contava oltre 4300 partecipanti da 218 nazioni all’interno della Nippon Budokan a Tokyo. Presente per l’Italia anche la ministra dell’Università Cristina Messa, ...

