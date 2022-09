Referendum Donbass, parla Michael Carpenter (Osce): «Propaganda per legittimare il violento sequestro delle terre ucraine» (Di martedì 27 settembre 2022) Oggi è l’ultimo giorno di votazioni a Lugansk, Donetsk, Zaporizhzhia e Cherson, le quattro province ucraine – sotto il controllo dell’esercito di Mosca – chiamate a esprimersi con un «Referendum farsa» sulla possibile annessione alla Federazione Russa. Un’operazione in aperto contrasto con i principi della Carta delle Nazione Unite e che ha suscitato lo sdegno di tutta la comunità internazionale. Al coro di voci che in questi giorni hanno condannato la decisione di Vladimir Putin si aggiunge ora anche l’Osce, l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa. In un incontro con la stampa a cui Open ha partecipato, l’ambasciatore americano presso l’Osce, Michael Carpenter, non ha usato giri di parole per descrivere il voto nel Donbass: ... Leggi su open.online (Di martedì 27 settembre 2022) Oggi è l’ultimo giorno di votazioni a Lugansk, Donetsk, Zaporizhzhia e Cherson, le quattro province– sotto il controllo dell’esercito di Mosca – chiamate a esprimersi con un «farsa» sulla possibile annessione alla Federazione Russa. Un’operazione in aperto contrasto con i principi della CartaNazione Unite e che ha suscitato lo sdegno di tutta la comunità internazionale. Al coro di voci che in questi giorni hanno condannato la decisione di Vladimir Putin si aggiunge ora anche l’, l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa. In un incontro con la stampa a cui Open ha partecipato, l’ambasciatore americano presso l’, non ha usato giri di parole per descrivere il voto nel: ...

