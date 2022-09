(Di martedì 27 settembre 2022) Secondo iresi noti dalle commissioni elettorali create dalle amministrazioni filorusse,il 95% dei votanti si sono espressi a favore dell'neitenuti in ...

FrancescoBonif1 : Dai primi dati a Firenze siamo oltre il 15%. Grazie a tutti, ma sarà una lunga notte #TerzoPolo - TgLa7 : Primi dati #referendum, 'oltre 95% per annessione a #Mosca' - you_trend : Guardando i primi dati che arrivano dal Veneto, con circa il 10% dello scrutinio Fratelli d'Italia (31,9%) viaggia… - EnricoAntonio68 : RT @ultimenotizie: Secondo i primi dati resi noti dalle commissioni elettorali create dalle amministrazioni filorusse, nei referendum tenut… - marielSiviglia : RT @ultimenotizie: Secondo i primi dati resi noti dalle commissioni elettorali create dalle amministrazioni filorusse, nei referendum tenut… -

Come un fotoreporter cosmico, il minisatellite italiano LiciaCube ha raccoltoisull'evento. Mentre la sonda Dart (Double Asteroid Redirection Test) si avvicinava al bersaglio, la sua ...Secondo iresi noti dalle commissioni elettorali create dalle amministrazioni filorusse, oltre il 95% dei votanti si sono espressi a favore dell'annessione a Mosca nei referendum tenuti in quattro ...Stando alle ultime analisi, realizzate tramite i dati raccolti fino al primo giugno, l'invasione russa ha causato solo nei primi due mesi di conflitto una distruzione con danni diretti per oltre 97 ...I prezzi medi delle esportazioni del gas sono cresciuti di oltre 3,5 volte sul 2021: e così gli utili di Gazprom sono cresciuti di 2,6 volte rispetto al primo semestre del 2021 ...