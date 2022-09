Nord Stream, probabile perdita di gas nel Baltico. Si ipotizza un attacco ai gasdotti russi: “Danni senza precedenti” (Di martedì 27 settembre 2022) Berlino ha segnalato una probabile perdita di gas nel Mar Baltico dal Nord Stream. Per le autorità tedesche, si tratta di un attacco intenzionale contro il gasdotto russo che ha generato “danno senza precedenti”. Nord Stream, probabile perdita di gas nel Mar Baltico L’operatore di Nord Stream ha annunciato un “forte calo di pressione” lunedì 26 settembre che sarebbe stato causato da un attacco ai gasdotti 1 e 2. A riferirlo sono state fonti del governo tedesco che, descrivendo l’accaduto, hanno asserito che “un incidente è altamente improbabile”. Secondo Berlino, infatti, entrambe le ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 27 settembre 2022) Berlino ha segnalato unadi gas nel Mardal. Per le autorità tedesche, si tratta di unintenzionale contro il gasdotto russo che ha generato “danno”.di gas nel MarL’operatore diha annunciato un “forte calo di pressione” lunedì 26 settembre che sarebbe stato causato da unai1 e 2. A riferirlo sono state fonti del governo tedesco che, descrivendo l’accaduto, hanno asserito che “un incidente è altamente im”. Secondo Berlino, infatti, entrambe le ...

