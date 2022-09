Nord Stream e tassi schiacciano le utilities | Borsa ko e Btp in sofferenza

(Di martedì 27 settembre 2022) Borse nervose dopo l'annuncio dei danni ae la proposta Bce sui. Milano giù mentre in tutta Europa si apprezzano i decennali

Agenzia_Ansa : Fuga di gas dai gasdotti Nord Stream 1 e 2. Il governo della Danimarca alza l'allerta #ANSA - Agenzia_Ansa : Il gasdotto Nord Stream ha registrato danni 'senza precedenti' a tre linee del gasdotto ed 'è impossibile in questo… - Agenzia_Ansa : Il governo federale tedesco ritiene possibile che i gasdotti Nord Stream siano stati danneggiati da attacchi. Lo sc… - ItaliaJoseph : RT @zarlino: Nord Stream 1 e 2 sono stati sabotati nella notte. Raga, se i tedeschi, messi nell'angolo, accusano gli USA pubblicamente non… - sabribri1977 : RT @OttobreInfo: Gli USA hanno appena attaccato l'Europa sabotando i gasdotti Nord Stream. -

A quanto si apprende dalla stanpa russa si sono registrati danni "senza precedenti" su tre linee offshore del gasdottocontemporaneamente nell'arco di 24 ore. L'operatore che gestisce il ...Cremlino "molto preoccupato" non esclude sabotaggio (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, - Vola il prezzo del gas ad Amsterdam mentre i danni ai gasdottivengono definiti 'senza precedenti' dallo stesso operatore dei gasdotti. Il gas Ttf ad Amsterdam sale del 9,8% a 191 euro al MWh, dopo i danni a tre linee offshore che si sono verificati ...Durante notte è stata segnalata una fuga di gas dal defunto gasdotto Nord Stream 2 di proprietà russa. La perdita è ora oggetto di indagine.Borse nervose dopo l'annuncio dei danni a Nord Stream e la proposta Bce sui tassi. Milano giù mentre in tutta Europa si apprezzano i decennali ...