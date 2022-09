Nasa, la sonda Dart si è schiantata contro un asteroide – Il video (Di martedì 27 settembre 2022) La sonda Dart della Nasa ha colpito Dimorphos, il piccolo asteroide dal diametro di 160 metri, per deviarne la traiettoria. Si è trattato del primo esperimento di difesa planetaria, ossia progettato per difendere in futuro la Terra da asteroidi minacciosi. Il testimone dell’impatto è stato il minisatellite italiano LiciaCube, finanziato dall’Agenzia Spaziale Italiana (Asi) e realizzato dall’azienda Argotec. Il test è stato effettuato per valutare la capacità del sistema di difendere la Terra da asteroidi potenzialmente minacciosi in caso di impatto nell’atmosfera. All’1.15 ora italiana i tecnici della Nasa hanno gridato: «Impact!». «Stiamo intraprendendo una nuova era. Un’era in cui abbiamo potenzialmente la capacità di proteggerci da qualcosa. Come un pericoloso impatto di un ... Leggi su open.online (Di martedì 27 settembre 2022) Ladellaha colpito Dimorphos, il piccolodal diametro di 160 metri, per deviarne la traiettoria. Si è trattato del primo esperimento di difesa planetaria, ossia progettato per difendere in futuro la Terra da asteroidi minacciosi. Il testimone dell’impatto è stato il minisatellite italiano LiciaCube, finanziato dall’Agenzia Spaziale Italiana (Asi) e realizzato dall’azienda Argotec. Il test è stato effettuato per valutare la capacità del sistema di difendere la Terra da asteroidi potenzialmente minacciosi in caso di impatto nell’atmosfera. All’1.15 ora italiana i tecnici dellahanno gridato: «Impact!». «Stiamo intraprendendo una nuova era. Un’era in cui abbiamo potenzialmente la capacità di proteggerci da qualcosa. Come un pericoloso impatto di un ...

Link4Universe : OGGI una sonda spaziale della NASA, chiamata #DART, si schianterà in diretta contro la luna di un asteroide nella P… - andreabettini : Prove generali di protezione planetaria: alle 1.14 di notte ora italiana la sonda DART della NASA si schianterà con… - Agenzia_Ansa : DIRETTA | Via al primo test di difesa planetaria: all'1:14 italiane la sonda Dart della Nasa impatterà contro l'a… - kheperura : RT @andreabettini: Colpito! La sonda DART della NASA si è schiantata come previsto sull'asteroide Dimorphos. Queste le sue ultime immagini.… - GiuntiValerio : RT @emilio_cozzi: QUESTA È STORIA: dopo un viaggio di 12 milioni di km, la sonda #Dart della @nasa ha colpito a 23mila chilometri orari l’a… -