Napoli | lite in piazza | accoltella il suo rivale in amore

Prima la lite, poi l'accoltellamento. Si trova ancora in gravi condizioni ma non in pericolo di vita, il giovane di 22 anni ferito con un coltello domenica sera in piazza Carlo III da un rivale in amore. La vittima è ricoverata all'ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli. L'intera vicenda è stata ricostruita dalla polizia intervenuta l'altra

