MotoGP in Kazakistan dal 2023: accordo di cinque anni ufficiale (Di martedì 27 settembre 2022) C’è una novità importantissima nel prossimo calendario delle due ruote che aggiunge un appuntamento unico nella sua storia. La MotoGP celebra il Kazakistan, new entry nel campionato del Motomondiale: la pista ospiterà le gare di Moto3, Moto2 e classe regina a partire dal prossimo anno (2023) grazie ad un accordo raggiunto tra Dorne e Fim su base quinquennale. Tradotto: i motori delle moto romberanno in Asia Centrale fino al 2027. È un traguardo davvero storico per la categoria, che mai si era spinta alle soglie di questo Stato che si è assicurato il Circus delle due ruote per un quinquennio che si prospetterà molto interessante da vivere. MotoGP in Kazakistan: l’accordo raggiunto (Photo credits: MotoGP)È la novità del giorno nell’universo della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 27 settembre 2022) C’è una novità importantissima nel prossimo calendario delle due ruote che aggiunge un appuntamento unico nella sua storia. Lacelebra il, new entry nel campionato del Motomondiale: la pista ospiterà le gare di Moto3, Moto2 e classe regina a partire dal prossimo anno () grazie ad unraggiunto tra Dorne e Fim su base quinquennale. Tradotto: i motori delle moto romberanno in Asia Centrale fino al 2027. È un traguardo davvero storico per la categoria, che mai si era spinta alle soglie di questo Stato che si è assicurato il Circus delle due ruote per un quinquennio che si prospetterà molto interessante da vivere.in: l’raggiunto (Photo credits:)È la novità del giorno nell’universo della ...

LauraLuthien86 : ?? Breaking news ?? A quanto pare la #MotoGP correrà IN Kazakistan dal prossimo anno. Il circuito, dove si terrà l… - TeoBellan : #MotoGP in Kazakistan dal 2023. Firmato un contratto di cinque anni. - Luxgraph : MotoGp, dal 2023 si corre in Kazakistan: accordo per cinque anni - brokncrwn : ci mancava solo la motogp in kazakistan - ma_azia : RT @FTraiettoria: Ufficiale: MotoGP in Kazakistan dal 2023! Si correrà al Sokol International Racetrack Scritto da Filippo Gardin https://… -