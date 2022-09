Missione DART, impatto avvenuto: il primo test per la difesa della Terra ha luce verde, ecco com’è andata (Di martedì 27 settembre 2022) E’ decisamente stata un successo la Missione DART della Nasa, quella che aveva l’ambizioso obiettivo di deviare la traiettoria di un asteroide. Missione DART, 27/9/2022 – Computermagazine.itNella notte appena passata si è verificato l’impatto fra la sonda spaziale dell’agenzia spaziale degli Stati Uniti, e Dimorphos, un masso spaziale distante circa 12 milioni di chilometri dalla nostra Terra. Si tratta nel dettaglio di un asteroide dal diametro di 160 metri e dal peso di svariate tonnellate, che non rappresentava una minaccia reale per il nostro pianeta, ma che è stato messo nel mirino per testare appunto la Missione a stelle e strisce. Tutto è andato come previsto, con la sonda che ha colpito a velocità folle Dimorphos, ... Leggi su computermagazine (Di martedì 27 settembre 2022) E’ decisamente stata un successo laNasa, quella che aveva l’ambizioso obiettivo di deviare la traiettoria di un asteroide., 27/9/2022 – Computermagazine.itNella notte appena passata si è verificato l’fra la sonda spaziale dell’agenzia spaziale degli Stati Uniti, e Dimorphos, un masso spaziale distante circa 12 milioni di chilometri dalla nostra. Si tratta nel dettaglio di un asteroide dal diametro di 160 metri e dal peso di svariate tonnellate, che non rappresentava una minaccia reale per il nostro pianeta, ma che è stato messo nel mirino perare appunto laa stelle e strisce. Tutto è andato come previsto, con la sonda che ha colpito a velocità folle Dimorphos, ...

