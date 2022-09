M5S | Lady Rousseau | “Conte dimezza voti e canta vittoria”

(Di martedì 27 settembre 2022) (Adnkronos) – “La cosa straordinaria è cheè riuscito a far passare ilmento della percentuale del M5S -dal 33 delle politiche del 2018 al 15 attuale- come una, con ben 7 milioni diin meno. Il suo è il M5S che ha perso più in assoluto, probabilmente alimentando anche un’astensione record. Oggi il suo è un partito personale, dove c’è il culto del leader, è l’antitesi del M5S che partiva dai temi e traeva dalla Rete la sua forza, anche puntando su persone sconosciute e sulle loro competenze. Ora invece il M5S è il classico partito personale, esattamente come quello di Meloni o Berlusconi. Ma quando leghi un progetto politico a una persona questa può esserne la forza ma anche la sua più grande debolezza. Ecco perché Gianroberto Casaleggio aveva creato un Movimento leaderless”. A dirlo ...

A dirlo all'Adnkronos è Enrica Sabatini, 'Rousseau' come recita il titolo del suo libro sul, ex esponente di peso del, socia dell'Associazione Rousseau, nonché moglie di Davide Casaleggio. Roma, 27 set.(Adnkronos) - "Luigi Di Maio ha fatto un cocktail esplosivo tra tempistica e spregiudicatezza, però non condivido l'accanimento contro una persona che affronta una sconfitta. Nel bene e..