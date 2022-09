Letta accelera sul congresso: "Non saro' piu' segretario" (Di martedì 27 settembre 2022) Enrico Letta ha aperto la strada al dopo Enrico Letta. Il Pd al 19% e il centrodestra a quasi il 44% hanno rappresentato una sconfitta netta. Cosi', a risultato definitivo, il segretario dem ha dato l'... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 27 settembre 2022) Enricoha aperto la strada al dopo Enrico. Il Pd al 19% e il centrodestra a quasi il 44% hanno rappresentato una sconfitta netta. Cosi', a risultato definitivo, ildem ha dato l'...

