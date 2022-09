Lega | Salvini “Proporrò Bossi senatore a vita”

(Di martedì 27 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Secondo il segretario dellaMatteo, Umberto, che non è stato rieletto in Parlamento, dovrebbe essere nominato. “? Sarebbe il giusto riconoscimento – afferma– dopo trentacinque anni al servizio dellae del Paese. Porterò avanti personalmente, sicuramente con l'appoggio non solo dellama di tantissimi italiani, questa proposta”.(ITALPRESS).-foto agenziafotogramma.it-

Giorgiolaporta : La #Lega passa dal 17,3% all'8,9% - #Salvini sconfitto. Il #M5S passa dal 32,7 al 15,5% - #Conte trionfa. Vi prego… - lucasofri : Salvini sta attaccando la linea tenuta dal segretario che ha guidato la Lega finora. - repubblica : Berlusconi a pranzo con i simpatizzanti: 'Voglio più voti della Lega. Salvini è bravo ma non ha mai lavorato'. Il v… - PATRIZI21156466 : RT @ladyonorato: Un anno fa il mio tweet, a breve seguito dalla mia uscita dalla Lega; ieri le dichiarazioni di Salvini. Spero solo che gli… - FedericoVice99 : RT @luciodigaetano: Matteo Salvini sarà membro del governo, semplicemente perché la Meloni non farà il lavoro sporco al posto dei dirigenti… -

leggi anche Governo Meloni, i possibili ministri: daa Sgarbi, ecco il toto - nomi Governo Meloni: che ruolo perAnche see Forza Italia sono entrambe numericamente ......alla Camera Chi ha eletto lanel plurinominale al Senato Chi ha eletto laalla Camera Tra i candidati eletti alla Camera nei collegi uninominali per il partito di Matteotroviamo: ...Il fondatore della Lega era il primo nella lista proporzionale per la Camera a Varese, dove però il Carroccio non ha ottenuto alcun seggio.ROMA (ITALPRESS) – Secondo il segretario della Lega Matteo Salvini, Umberto Bossi, che non è stato rieletto in Parlamento, dovrebbe essere ...