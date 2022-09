Justine Mattera si affaccia a manda tutti in estasi | visione celestiale

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 27 settembre 2022) Donna con una bellezza più unica che rara;costantemente fuori giri il mondo del web. Nel parlare dinon possiamo non sottolineare quanto, per lei, sia stato decisamente importante lo sport; la showgirl, infatti, proprio grazie al costante allenamento è una delle donne più belle e affascianti della sua età che ci siano. Nell’arco della giornata si dedica ad allenamenti come flessioni, addominali e squat. Uno dei suoi sport più amati, e che ha sempre praticato, è il nuoto ma ha anche una forte passione per il triathlon. Instagram, nel corso della sua carriera, ha partecipato anche a Guess My Age; si tratta del programma, in onda su Tv8 e condotto da Max Giusti dove il compito dei personaggi famosi era quello di ...