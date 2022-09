Inter, Skriniar ha la testa ai nerazzurri: “Ho un grande rapporto coi tifosi” (Di martedì 27 settembre 2022) Archiviata la pausa nazionali e con le voci di mercato alle spalle, Milan Skriniar ha la testa solo sull’Inter. Sui social, su Instagram in particolare, il centrale nerazzurro ha lanciato un messaggio: “Back”, con i cuori nerazzurri. E intanto il difensore è stato Intervistato da Borja Valero sulla piattaforma Dazn: “Fin dal mio arrivo all’Inter ho sempre cercato di dare il massimo per questi colori e per questa squadra. Anche adesso sto cercando di farlo e per questo credo che i tifosi mi vogliano bene. Ho un buonissimo rapporto con loro e per questo voglio ringraziarli, è bellissimo per un giocatore avere un rapporto così con i propri tifosi”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 27 settembre 2022) Archiviata la pausa nazionali e con le voci di mercato alle spalle, Milanha lasolo sull’. Sui social, su Instagram in particolare, il centrale nerazzurro ha lanciato un messaggio: “Back”, con i cuori. E intanto il difensore è statovistato da Borja Valero sulla piattaforma Dazn: “Fin dal mio arrivo all’ho sempre cercato di dare il massimo per questi colori e per questa squadra. Anche adesso sto cercando di farlo e per questo credo che imi vogliano bene. Ho un buonissimocon loro e per questo voglio ringraziarli, è bellissimo per un giocatore avere uncosì con i propri”. SportFace.

