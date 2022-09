Il messaggio della Cei ai nuovi eletti: “Siate al servizio di tutti, soprattutto dei più deboli” (Di martedì 27 settembre 2022) Roma – Di seguito pubblichiamo il testo della dichiarazione del cardinale Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, a seguito delle elezioni politiche di domenica 25 settembre 2022: “L’Italia ha bisogno dell’impegno di ciascuno, di responsabilità e di partecipazione”. Nell’appello del Consiglio Episcopale Permanente, diffuso alla vigilia delle elezioni, abbiamo sottolineato quanto sia importante essere partecipi del futuro del Paese. Purtroppo, dobbiamo registrare con preoccupazione il crescente astensionismo, che ha caratterizzato questa tornata elettorale, raggiungendo livelli mai visti in passato. È il sintomo di un disagio che non può essere archiviato con superficialità e che deve invece essere ascoltato. Per questo, rinnoviamo con ancora maggiore convinzione l’invito a “essere protagonisti del ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 27 settembre 2022) Roma – Di seguito pubblichiamo il testodichiarazione del cardinale Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna e PresidenteConferenza Episcopale Italiana, a seguito delle elezioni politiche di domenica 25 settembre 2022: “L’Italia ha bisogno dell’impegno di ciascuno, di responsabilità e di partecipazione”. Nell’appello del Consiglio Episcopale Permanente, diffuso alla vigilia delle elezioni, abbiamo sottolineato quanto sia importante essere partecipi del futuro del Paese. Purtroppo, dobbiamo registrare con preoccupazione il crescente astensionismo, che ha caratterizzato questa tornata elettorale, raggiungendo livelli mai visti in passato. È il sintomo di un disagio che non può essere archiviato con superficialità e che deve invece essere ascoltato. Per questo, rinnoviamo con ancora maggiore convinzione l’invito a “essere protagonisti del ...

