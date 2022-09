Governo, Tajani “Salvini all'Interno? Per noi nessun pregiudizio” (Di martedì 27 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Per quanto mi riguarda può fare tutto, anche andare all'Interno, noi di Fi non abbiamo assolutamente pregiudizi nei confronti di nessuno, ma non sono io a decidere”. Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il coordinatore nazionale di Fi, Antonio Tajani, alla domanda su quale ministero dare al leader della Lega Matteo Salvini in vista della formazione del nuovo Governo. Quanti ministeri dovrebbe avere Forza Italia, due o tre? “Io spero anche quattro magari…”, ha aggiunto. “Siamo determinanti per far nascere il nuovo Governo e questa mi pare una buona cosa”, ha spiegato. Alla domanda se quindi senza Fi il Governo non nasce, Tajani ha risposto con un secco “esatto”. Quanto a Berlusconi, “non credo voglia fare il presidente ... Leggi su iltempo (Di martedì 27 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Per quanto mi riguarda può fare tutto, anche andare all', noi di Fi non abbiamo assolutamente pregiudizi nei confronti dio, ma non sono io a decidere”. Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il coordinatore nazionale di Fi, Antonio, alla domanda su quale ministero dare al leader della Lega Matteoin vista della formazione del nuovo. Quanti ministeri dovrebbe avere Forza Italia, due o tre? “Io spero anche quattro magari…”, ha aggiunto. “Siamo determinanti per far nascere il nuovoe questa mi pare una buona cosa”, ha spiegato. Alla domanda se quindi senza Fi ilnon nasce,ha risposto con un secco “esatto”. Quanto a Berlusconi, “non credo voglia fare il presidente ...

