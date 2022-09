Giulia Torelli: “I vecchi devono stare a casa, fermi e immobili con quelle mani”. Chi è l’influencer che attacca anziani e obesi, incensata da giornali prestigiosi (Di martedì 27 settembre 2022) Da come ti sistemo l’armadio a come ti sistemo il vecchietto. La parabola elettoral organizzativa dell’influencer Giulia Torelli è servita. All’indomani delle elezioni politiche del 25 settembre, la celebre ragazza parmense degli armadi in disordine da mettere in ordine, ha sentenziato su Instagram che gli anziani, i vecchi insomma, meglio si rinchiudano dentro casa a non fare nulla, figuriamoci a votare. Il video dove la 35enne si autoritrae mentre fa una tirata contro gli anziani è diventato in queste ore virale. Ripreso dai canali social di Selvaggia Lucarelli è diventato materia di discussione piuttosto accesa tra l’eugenetica un tanto al chilo e il celebre motto di Cuore “aiuta lo stato uccidi un pensionato”. “Ho una cosa da dire, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 settembre 2022) Da come ti sistemo l’armadio a come ti sistemo iletto. La parabola elettoral organizzativa delè servita. All’indodelle elezioni politiche del 25 settembre, la celebre ragazza parmense degli armadi in disordine da mettere in ordine, ha sentenziato su Instagram che gli, iinsomma, meglio si rinchiudano dentroa non fare nulla, figuriamoci a votare. Il video dove la 35enne si autoritrae mentre fa una tirata contro gliè diventato in queste ore virale. Ripreso dai canali social di Selvaggia Lucarelli è diventato materia di discussione piuttosto accesa tra l’eugenetica un tanto al chilo e il celebre motto di Cuore “aiuta lo stato uccidi un pensionato”. “Ho una cosa da dire, ...

